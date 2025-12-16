Atacan casa con bomba molotov por préstamo de S/20 mil en SJL: pedirían que paguen S/180 mil

Cámaras de seguridad captaron a dos sujetos lanzando una bomba molotov contra la vivienda de una pareja de ancianos, generando un incendio en el portón del inmueble ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Los propietarios, quienes se encontraban dentro de la casa al momento del ataque, fueron auxiliados por vecinos que ayudaron a apagar las llamas con agua y arena, previniendo que el fuego destruyera la estructura rústica construida con esteras, según contó el propietario.

Los atacantes huyeron inmediatamente tras arrojar el artefacto incendiario en el frontis de la vivienda, dejando solo daños materiales que fueron controlados gracias a la intervención de los vecinos.

Presunto vínculo con extorsión

Los afectados vincularon el atentado con una deuda atribuida a su yerno, señalando que presuntos extorsionadores reclamaban el pago de 180 mil soles por un préstamo de 20 mil. "Ya la policía y criminalística se está encargando de la investigación", declaró el propietario, quien reveló que su hija había recibido amenazas previas por el cobro de la deuda.

Un vecino precisó que la pareja de ancianos subsiste económicamente mediante la venta de escobas. Cabe resaltar, que la Policía Nacional del Perú ya se encuentra a cargo de las investigaciones correspondientes.