Amenazan de muerte a fiscal de Lima Norte, pese a contar con resguardo policial

Una fiscal provincial de Lima Norte denunció amenazas de muerte a través de mensajes por WhatsApp presuntamente provenientes de internos del penal de Lurigancho que buscan vengarse por sus procesos judiciales.

La funcionaria, con cinco años en el Ministerio Público y doce en el Poder Judicial, recibió el último jueves 11 de diciembre mensajes que detallan su domicilio y esquema de seguridad, advirtiendo que "ese día será el último día de tu vida". Pese a contar con resguardo policial, su vida está en constante riesgo.

Intento de ataque previo

En abril pasado, sufrió un primer intento de ataque cuando era seguida por una motocicleta mientras caminaba con destino a su centro de labores, siendo salvada por la reacción rápida de su escolta.

La fiscal, quien trabajó dos años en San Juan de Lurigancho y tres en San Martín de Porres antes de pasar al área de violencia contra la mujer, señaló que los delincuentes buscan "hacerla desistir de su labor" mediante intimidación.

Pedido a Tomás Gálvez y PNP

La funcionaria solicitó una reunión urgente con el fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez para garantizar la continuidad de sus funciones. Además, exigió a las autoridades policiales la "identificación inmediata" de los responsables de las amenazas, subrayando que "operadores de justicia venimos siendo amenazados, pero seguimos laborando".