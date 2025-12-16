Ciro Castillo: PNP continúa con operativos para capturar a exgobernador del Callao

El exgobernador regional del Callao, Ciro Castillo, continúa prófugo luego del megaoperativo realizado para dar con su captura tras la orden de detención preliminar en su contra en el marco de las investigaciones por presuntamente pertenecer a la organización criminal 'Los Socios del Callao'.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que la institución policial continúa con los operativos para dar con el paradero de la exautoridad chalaca. "En estos mismos momentos prosiguen las operaciones hasta dar con la captura del señor Ciro Castillo", dijo.

Sobre la información de que Castillo-Rojo habría salido del país, Arriola no descartó esta posibilidad. "No podemos, en este momento, descartar que haya salido del país o que se encuentre en tal u otro sitio", agregó.

Acusación contra Castillo Rojo

Como se recuerda, Ciro Castillo es investigado por presuntamente liderar la organización criminal 'Los Socios del Callao', acusada de evitar los procesos de selección establecidos por ley y de dirigir más de 60 contrataciones públicas por un monto total de S/ 1 461 121.10.