Bodeguera no paga cupo de S/3000 y ahora extorsionan a su hermano en SJL

Una bodeguera de San Juan de Lurigancho denunció que es víctima de extorsión por parte de delincuentes que se identifican como “Los Injertos de SJL”. La mujer afirmó que, tras negarse a pagar un cupo de S/ 3 000, las amenazas no solo continuaron, sino que ahora alcanzaron a su familia.

“Yo tengo 13 años trabajando con mi bodega y nunca había tenido este tipo de problema”, relató. Señaló que vive sola con sus tres hijos menores y que la situación la mantiene en constante miedo.

Según su testimonio, los extorsionadores exigieron el dinero desde el inicio. Al no acceder al pago y cambiar de número telefónico, los delincuentes contactaron a sus hermanos. “Ahora las amenazas están llegando por parte de mis hermanos y como uno de ellos también tiene negocio, hasta a él le están cobrando cupo”, afirmó.

La comerciante formalizó la denuncia en la comisaría Pamplona 1. Indicó que el caso fue derivado a la Depincri, pero que la presencia policial en la zona es limitada. Aseguró que los agentes acuden una vez al día, cuando considera que el resguardo debería ser más constante.

Ante el temor, decidió atender a puertas cerradas por las tardes y continuar el negocio solo con rejas durante la noche, con apoyo de sus vecinos. “No hay otra manera”, explicó.