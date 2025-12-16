Esposa de taxista asesinado en SJL descarta acusación de abuso y asegura que recibían amenazas

Segundo González Peraza fue asesinado de al menos seis impactos de bala frente a su esposa y a plena luz del día el último fin de semana cerca de la estación Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el sicario se acercó al auto plomo donde se encontraba la víctima, intercambió palabras con él y ejecutó el ataque. El agresor huyó inicialmente en una miniván amarilla tras percatarse de la presencia de serenos motorizados que intentaron perseguirlo.

Intento de robo de vehículos

Durante su huida, el homicida bajó de la miniván para robar una mototaxi apuntando al conductor con su arma, pero al no poder manejarla intentó sustraer un auto blanco. Ante la negativa del conductor, disparó contra el hombre al volante y continuó huyendo. En su desesperación, realizó disparos contra los serenos que lo perseguían, intentando escapar en un vehículo del serenazgo.

Captura con ayuda de vecinos

Vecinos de la zona acorralaron al sicario impidiendo su fuga deteniéndolo hasta la llegada de la Policía Nacional. El sicario fue identificado como Jhon Riveras Geiker (24), quien confesó el crimen y de acuerdo al general Óscar Arriola, el detenido alegó como móvil una "presunta venganza por una conducta criminal contra un familiar hace 10 años en Venezuela".

Esposa descarta versión de sicario

La esposa de la víctima negó la acusación de abuso contra una menor de 14 años, hermana del asesino.y reveló que recibían amenazas de una ciudadana extranjera por un presunto robo de dinero. "Tengo la denuncia", afirmó la mujer, descartando la hipótesis de venganza trasnacional y señalando amenazas previas documentadas.