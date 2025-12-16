Capturan a seis requisitoriados durante operativo en Puente Piedra y Comas: ¿Se extiende el estado de emergencia?

La Policía intervino a seis personas con requisitorias vigentes durante un operativo ejecutado en la madrugada en los distritos de Puente Piedra y Comas, en Lima Norte.

La acción fue liderada por el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, y formó parte de los operativos desplegados en el marco del estado de emergencia. Las diligencias incluyeron controles de identidad, bloqueos de vías, cerrojos policiales y rastrillajes en zonas de alto índice delictivo.

Además de los requisitoriados, la Policía detuvo a nueve personas en flagrancia por delitos como tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, porte de documentos falsos y hurto.

El operativo movilizó a unos 270 efectivos, con apoyo de serenazgo municipal y las Fuerzas Armadas. En Puente Piedra, la intervención se concentró en el óvalo del distrito, donde se bloqueó el tránsito para revisar vehículos y peatones, mientras que en Comas se reforzó el control territorial en puntos críticos.

¿AMPLIARÁN ESTADO DE EMERGENCIA?

Durante la jornada, el general Arriola señaló que la PNP evaluaba los resultados obtenidos a pocos días de concluir el estado de emergencia. Indicó que las cifras de criminalidad estaban en revisión para determinar si la medida sería ampliada o no.

En el operativo también estuvo presente el viceministro de Seguridad Pública, quien supervisó el despliegue policial y el trabajo de los agentes en ambos distritos.

El Gobierno deberá definir en los próximos días si el estado de emergencia continuará vigente en Lima Metropolitana y el Callao.