Mujer es desfigurada y acusa a su expareja por feminicidio

¡Terrible! Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto atacó a su expareja y la desfiguró cuando se encontraban en un local y en presencia de varias personas para luego huir del lugar.

La mujer fue auxiliada tras desmayarse en el piso por la pérdida de sangre y dieron aviso a la policía para que detengan a su agresor. El diálogo con Buenos Días Perú, Susan Arana, hermana de la víctima dio detalles del ataque.

"Él fue detenido en la tarde y en la noche cuando mi hermana se recuperaba en el hospital, le escribía y enviaba audios diciéndole que no le había dicho nada, que lo perdonara, pero que dijera la verdad. Yo creo que pensó que no había cámaras en ese lugar", dijo.

¿Cómo se encontraron en local?

Susan indicó que un día antes del ataque, el hermano del agresor le pidió ayuda a la víctima para que lo busque y se comunique con el sujeto porque tenía cortes en el estómago. La mujer acudió al lugar junto a sus amigos y ante la insistencia del sujeto, aceptó hablar con él y tras reclamarle por un ataque de celos, la atacó.

Agresiones previas

No es la primera vez que el sujeto agrede a su expareja. Arana detalló que el 7 de junio del año pasado, su hermana presentó una denuncia por agresión tras romperle el tabique, pero no aparecía en lista hace algunos días.

Sin respaldo policial y presunto soborno

Según indicó, no tuvo tanto respaldo policial, ya que el efectivo Barrios no respondía y les daba salida. De acuerdo a la hermana, el sujeto confesó que había sobornado al policial para que retire la denuncia.