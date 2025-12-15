Parroquia del Callao sorprende con nacimiento gigante y animales vivos

Un inusual nacimiento navideño viene captando la atención de decenas de familias en el Callao. En la parroquia Santa Rosa, un antiguo salón parroquial fue transformado en un pesebre de grandes dimensiones que incorpora animales vivos y una escenografía detallada, con el objetivo de reforzar el sentido religioso de la Navidad y ofrecer a los visitantes una experiencia distinta a la tradicional.

La iniciativa fue impulsada por el padre Pedro Lima, vicario episcopal de la juventud y la vida consagrada, quien explicó que el proyecto busca transmitir la fe a las nuevas generaciones de una manera cercana y visual. Para ello, se recreó una cueva a escala real utilizando entre 700 y 800 metros de papel craft, además de paja y heno para dar mayor realismo al entorno del establo.

Pesebre gigante en el Callao apuesta por la fe y la identidad cultural

El nacimiento incluye figuras de gran tamaño —de aproximadamente 1,40 metros de altura—, animales como burros, ovejas, cabritos y cuyes, estos últimos incorporados como un símbolo de identidad peruana. Asimismo, se ha instalado una fuente con peces vivos, inspirada en un pasaje del profeta Isaías, como representación de vida y esperanza asociadas al nacimiento de Jesús.

La preparación del pesebre demandó alrededor de dos semanas de trabajo continuo, con jornadas que se extendieron desde la mañana hasta la noche. El espacio puede ser visitado de manera gratuita desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, con la opción de realizar una colaboración voluntaria. La propuesta ha generado una importante afluencia de público y se presenta como una alternativa que prioriza el mensaje bíblico frente al enfoque comercial de estas fechas.