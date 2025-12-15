Obra deja sin acceso vial a vecinos de SJM: "Nos querían cobrar 1300 soles" para arreglarlo

Vecinos de la calle Hijos del Nuevo Horizonte, en el distrito de San Juan de Miraflores, denunciaron que una obra de mejoramiento de pistas y veredas, inaugurada hace aproximadamente un mes, terminó afectando gravemente el acceso a sus viviendas. Según señalaron, no se consideraron adecuadamente las entradas a las cocheras, lo que impide el ingreso de vehículos. “Han puesto rampas tan pequeñas que no sirven para nada, mi carro no puede entrar y tiene que quedarse en la calle”, relató una vecina afectada.

Los residentes también advirtieron que la obra representa un riesgo para peatones debido a estructuras y techos colocados a baja altura sobre las veredas. “Una persona que mida más de 1.65 metros se va a golpear, no se puede caminar normal”, comentó un vecino durante el recorrido por la zona. Esta situación, aseguran, demuestra que el proyecto no fue ejecutado con criterios adecuados de seguridad ni accesibilidad.

“Nos han quitado la salida”: denuncian afectación a adultos mayores y personas con discapacidad

La situación es especialmente grave para un adulto mayor con discapacidad, quien quedó prácticamente atrapado en su vivienda debido al desnivel generado en la vereda. Su familiar explicó que antes podía salir con normalidad: “Él siempre salía por la vereda, lo llevábamos al hospital, ahora no puede”. El propio afectado expresó su indignación: “Estoy muy triste porque nos han quitado el ingreso del carro a la cochera. Yo tengo derrame cerebral y ya no puedo ni salir a caminar como antes”.

Los vecinos indicaron que reclamaron a la municipalidad y a los trabajadores durante la ejecución de la obra, pero no obtuvieron soluciones. “Nos dijeron que la vereda solo se iba a levantar 15 centímetros y no cumplieron”, señaló otra residente. Además, denunció que ahora enfrenta problemas adicionales: “Luz del Sur no puede ponerme la caja de luz porque la vereda está obstruyendo”.

Finalmente, los afectados denunciaron que, tras culminar la obra, algunos trabajadores les habrían ofrecido “arreglar” los accesos a cambio de dinero. “Nos dijeron que había solución, pero que teníamos que pagar 1.300 o 1.500 soles por vecino”, afirmó una vecina. Los residentes cuestionan que una obra pública recientemente inaugurada requiera nuevos cobros y advierten que, lejos de mejorar la zona, ha generado perjuicios y limitaciones en su vida diaria.