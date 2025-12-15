SMP: dueño de tienda se enfrenta a ladrón y lo persigue a 'fierrazos'

El dueño de una tienda resultó herido de un balazo en la mano tras enfrentarse a un ladrón a quien persiguió con una barra de fierro. El hecho ocurrió en en el distrito de San Martín de Porres.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el hombre, cansado de los constantes robos cometidos por el mismo sujeto, persigue a fierrazos al delincuentes, pero este en su defensa le propina varios disparos.

El delincuente había metido a los trabajadores de la empresa en uno de los espacios del negocio para poder llevarse el dinero de las ganancias del día. De acuerdo al hermano del afectado, no es la primera vez que la empresa de productos lácteos es asaltada por el mismo hombre.

Espera ser operado y más robos captados por cámaras

La víctima se encuentra internado en el hospital a la espera de ser operado de la mano porque tiene afectado los huesos. Cabe resaltar, que otras imágenes dan cuenta del mismo sujeto asaltando con arma en mano.

Denuncias previas y esperan sea detenido

Las imágenes ya se encuentran en poder de agentes de la Policía Nacional y también hay denuncias previas por parte de la empresa por los anteriores robos; sin embargo, el delincuente aún no es detenido.