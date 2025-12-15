Abogado de Ciro Castillo cuestiona allanamiento y anuncia apelación judicial

El abogado Humberto Abanto, defensa legal del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, se presentó la mañana de este lunes en el inmueble allanado por el Ministerio Público en el marco de la investigación contra la presunta organización criminal denominada “Los Socios del Callao”. A su salida del inmueble intervenido, el letrado anunció que impugnará la medida y sostuvo que el mandato carece de sustento concreto: “Vamos a apelar de la decisión. Es una decisión bastante vaga”, afirmó ante los medios.

Abanto sostuvo ante la prensa que la orden judicial que autorizó el allanamiento y la detención preliminar carece de sustento específico. “El allanamiento se justifica en que, según el juez, suele haber en la casa de los jefes de organizaciones criminales documentación. Eso es una vaguedad”, señaló, al tiempo que cuestionó que no se haya establecido “cuál es la razón que lleva a pensar que aquí había elementos útiles para la investigación”. Incluso, sostuvo que el propio procedimiento habría confirmado esa falta de sustento: “Acabamos de terminar la diligencia y ha sido declarada infructuosa en el acta expresamente”.

Abanto cuestiona fundamentos del allanamiento y anuncia apelación

En relación con las imputaciones sobre presunto direccionamiento de órdenes de servicio y contrataciones, Abanto aseguró que su patrocinado no tenía conocimiento de los hechos investigados. “Lo que nosotros estamos haciendo es enterarnos en este momento”, indicó, y agregó que “una orden de este tipo no tiene conocimiento previo de nadie”. Asimismo, negó que Castillo haya sido notificado formalmente de la existencia de una carpeta fiscal: “Nunca se nos ha notificado de la existencia de esta carpeta, ni se nos ha pedido descargos, ni se ha hecho pregunta alguna”.

Respecto a la orden de detención preliminar por 15 días dictada contra Castillo Rojas Salas y otras seis personas, el abogado remarcó que esta solo puede darse en una etapa inicial del proceso. “La detención preliminar solamente se da en la etapa de investigación preliminar”, sostuvo, rechazando que el caso se encuentre formalizado. Finalmente, reiteró que presentarán un recurso legal contra la medida: “Por eso vamos a interponer recurso de apelación”, antes de poner fin a la entrevista señalando: “Yo voy a decir qué respondo y qué no respondo”.