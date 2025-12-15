Buenos Días Perú

15/12/2025

Presentan a sicario que asesinó a taxista por presunta venganza en SJL

Jhon Rojas Rivera intentó escapar amenazando a taxistas y disparando contra el serenazgo, pero fue atrapado con ayuda de vecinos. La víctima murió en el hospital.



Un sujeto identificado como Jhon Rojas Rivera (24), de nacionalidad venezolana, fue capturado luego de haber asesinado a Joel Segundo Gonzales dentro de su vehículo, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Durante su escape, el agresor amenazó a conductores, intentó abordar una mototaxi a la fuerza y abrió fuego contra agentes de serenazgo. Su captura fue posible gracias a la ayuda de los vecinos del sector.

Los residentes se encontraban indignados y lanzaron objetos contra un vehículo blanco en el que el sospechoso intentó refugiarse, mientras que dos agentes en moto lineal lo perseguían y lograron reducirlo con un salto decisivo, mientras que la víctima falleció en el hospital de Canto Grande.

Motivos en investigación y hallazgo del vehículo

Según el parte policial, el detenido alegó inicialmente que actuó en respuesta a una presunta agresión sexual a su hermana ocurrida hace una década en Venezuela, versión que fue descartada por la pareja de la víctima. El general PNP Óscar Arriola señaló que ninguna hipótesis se descarta y que las investigaciones continúan.

A pocos metros del lugar del ataque se encontró abandonada una miniván amarilla en la que habría llegado el atacante. El sujeto fue intervenido y presentado por agentes policiales de la Diviiv - Grecco y ya ha sido interrogado.

 

