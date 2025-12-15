Presentan a sicario que asesinó a taxista por presunta venganza en SJL

Un sujeto identificado como Jhon Rojas Rivera (24), de nacionalidad venezolana, fue capturado luego de haber asesinado a Joel Segundo Gonzales dentro de su vehículo, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Durante su escape, el agresor amenazó a conductores, intentó abordar una mototaxi a la fuerza y abrió fuego contra agentes de serenazgo. Su captura fue posible gracias a la ayuda de los vecinos del sector.

Los residentes se encontraban indignados y lanzaron objetos contra un vehículo blanco en el que el sospechoso intentó refugiarse, mientras que dos agentes en moto lineal lo perseguían y lograron reducirlo con un salto decisivo, mientras que la víctima falleció en el hospital de Canto Grande.

Motivos en investigación y hallazgo del vehículo

Según el parte policial, el detenido alegó inicialmente que actuó en respuesta a una presunta agresión sexual a su hermana ocurrida hace una década en Venezuela, versión que fue descartada por la pareja de la víctima. El general PNP Óscar Arriola señaló que ninguna hipótesis se descarta y que las investigaciones continúan.

A pocos metros del lugar del ataque se encontró abandonada una miniván amarilla en la que habría llegado el atacante. El sujeto fue intervenido y presentado por agentes policiales de la Diviiv - Grecco y ya ha sido interrogado.