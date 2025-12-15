Delincuente armado asalta dos comercios en menos de una hora en San Martín de Porres

Un sujeto armado viene sembrando temor entre comerciantes y vecinos de San Martín de Porres tras ser captado perpetrando dos asaltos en un mismo día. Los hechos ocurrieron a plena luz del mediodía en la zona de Zarumilla, donde la escasa presencia policial ha generado un escenario de reiterados robos. Cámaras de seguridad registraron la modalidad delictiva y la audacia con la que el individuo actúa en espacios concurridos.

En uno de los casos, el propietario de una bodega decidió enfrentar al asaltante cuando este ingresó al local portando un arma de fuego y exigiendo el dinero de la jornada. El comerciante tomó un objeto metálico de gran tamaño y persiguió al delincuente, quien apuntó con la pistola y amenazó con disparar. Durante el forcejeo, el sujeto perdió el equilibrio en más de una ocasión e intentó accionar el arma antes de escapar.

Robos consecutivos incrementan el temor en San Martín de Porres

Apenas media hora después, el mismo ladrón ingresó a otro establecimiento del sector con la misma mecánica: arma en mano, intimidación directa y violencia. En ese segundo asalto golpeó a una persona que se encontraba dentro del negocio, accedió a la caja registradora y se llevó el dinero, para luego huir sin ser detenido. Las imágenes refuerzan la hipótesis de un accionar sistemático y repetitivo.

Vecinos y comerciantes advierten que la zona se ha convertido en un punto crítico por la frecuencia de los asaltos. Aseguran que incluso acciones cotidianas, como sacar un teléfono para realizar pagos digitales, implican un riesgo. En otros registros se observa al mismo sujeto usando gorra y actuando con rapidez para despojar a comerciantes de sus pertenencias, sin que operativos policiales o estados de emergencia logren frenar su recorrido delictivo.