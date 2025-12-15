Intervienen almacén clandestino en el Cercado de Lima: seguía operando pese a ser clausurado

La Municipalidad de Lima en conjunto con la Policía intervino la mañana de este lunes 15 de diciembre, un almacén que había sido clausurado. El operativo se realiza en la cuadra 7 del jirón Santa Rosa, en la zona de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima.

De acuerdo a la Municipalidad de Lima, se detectó que el local funcionaba como almacén clandestino y fue clausurado el pasado 11 de diciembre; sin embargo, continuaron realizando operando.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que en el lugar se almacenaba todo tipo de mercadería navideña como ropa de animales, cajas, coches y hasta módulos de ventas que guardaban los comerciantes.

Incendio en predio aledaño y retiro de productos

También se observan casas prefabricadas, cajas con árboles navideños, adornos de todos los tamaños. En el interior del almacén de aproximadamente mil metros se aprecia restos de una vivienda de material de quincha, así como restos de lo que quedó de un incendio ocurrido en un predio colindante.

La Municipalidad ha reforzado los operativos en almacenes clandestinos para evitar tragedias y continúan con los operativos. La comuna ha pedido a los responsables del local que retiren sus productos.

Espacio mal usado

De acuerdo a una representante edil, el propietario del especio es la Universidad San Marcos y lo estaba alquilando a una tercera persona que venía haciendo mal uso del predio. La funcionaria detalló que unos 300 ambulantes almacenaban sus productos en dicho local.