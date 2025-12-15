Caso “Los Socios del Callao”: allanan vivienda del gobernador Ciro Castillo en megaoperativo

Un amplio despliegue policial y fiscal se ejecutó durante la madrugada en el Callao como parte de una investigación por presunta corrupción en el Gobierno Regional. La Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR), junto con el Ministerio Público, realizó 27 allanamientos simultáneos en viviendas y oficinas vinculadas a funcionarios y proveedores, en el marco del caso denominado “Los Socios del Callao”, una presunta red criminal que habría operado desde el inicio de la actual gestión regional.

Las diligencias alcanzaron incluso la vivienda del gobernador regional Ciro Castillo Rojo Salas, señalado por la Fiscalía como presunto líder de la organización. Si bien existe una orden de detención preliminar en su contra, el gobernador no fue ubicado en el inmueble intervenido. La investigación comprende hechos ocurridos entre 2023 y febrero de 2024, periodo en el que se habrían direccionado contrataciones públicas por montos iguales o menores a ocho UIT para evitar procesos de selección formales.

Presuntas contrataciones irregulares bajo la lupa fiscal en el Gore Callao

De acuerdo con los investigadores, la presunta organización estaría integrada por funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional del Callao, así como por proveedores que habrían modificado reiteradamente sus actividades económicas registradas ante la SUNAT para ajustarse a los términos de referencia exigidos. En total, se han identificado 63 contrataciones sin proceso de selección, entre órdenes de compra y de servicio, que habrían generado un perjuicio económico cercano a 1,5 millones de soles al Estado.

Como parte del operativo, se dictó detención preliminar por 15 días contra al menos siete personas, entre ellas coordinadores de contrataciones, especialistas en adquisiciones, encargados de almacén y proveedores. La Fiscalía de la Nación sostiene que estas personas habrían intervenido directa o indirectamente en el direccionamiento de compras y servicios dentro del Gobierno Regional y entidades adscritas, bajo un presunto esquema de colusión agravada.

Las diligencias continúan en desarrollo y las autoridades no descartan nuevas medidas en las próximas horas. Desde la DIRCOCOR se ha señalado que el operativo cuenta con autorización judicial y se basa en evidencia recopilada durante meses. Se espera que en las siguientes etapas se determine el grado de responsabilidad individual de los investigados, incluido el gobernador regional, quien figura como actor relevante dentro del caso.