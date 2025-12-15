Hermanos son asesinados en San Luis: madre cree que ataque sería por posible venganza

Los cuerpos de dos hermanos quedaron sin vida en la avenida Garcilaso de la Vega, en el distrito de San Luis, tras ser atacados por presuntos sicarios. Las víctimas fueron identificadas como Henry Paul Unocc Mauricio, de 31 años, y su hermano Kevin Ronald, de 30.

Según testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:34 a.m., cuando más de 15 disparos rompieron la tranquilidad de la zona, seguidos por el sonido de una motocicleta donde se dieron a la fuga los sujetos.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que transeúntes se tiraban al suelo para protegerse, mientras los dos sujetos a bordo de una moto escapaban tras el ataque. Los hermanos, quienes trabajaban juntos en una empresa de drywall en Ate Vitarte, acababan de salir de su vivienda con sus cascos puestos y se disponían a subir a su moto cuando fueron asesinados.

Posibles motivos e investigación

La madre de las víctimas refirió que el ataque sería un acto de venganza por una pelea que uno de sus hijos tuvo en una fiesta en octubre. "Una vez lo amenazaron en una fiesta de acá. De esa fecha empezaron los problemas", declaró. También sospecha que el crimen podría estar relacionado con la competencia por un cupo laboral en el proyecto del tren eléctrico, indicando que su hijo había sido amenazado por ello.

Al lugar arribaron peritos de Criminalística de la Policía Nacional y el fiscal de turno para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes. La investigación se encuentra en sus etapas iniciales para identificar y capturar a los responsables del doble homicidio.