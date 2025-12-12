Botar basura en ríos puede tener una pena de hasta 6 años de prisión

Ahora botar basura en los ríos en nuestro país puede conllevar una pena de hasta 6 años de prisión. Recientemente, el Gobierno promulgó la Ley N.º 32523 que modifica el Código Penal para tipificar esta acción como un delito de exposición al peligro por arrojo indebido de residuos sólidos en cauces naturales.

Las sanciones específicas una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años para quienes arrojen residuos sólidos en cauces, lechos, riberas o fajas marginales de ríos y quebradas, poniendo en riesgo la vida o la salud de las personas.

Fortalecer la protección ambiental

De igual forma esta pena se eleva a no menor de cuatro ni mayor de seis años si se utilizan camiones u otro tipo de maquinaria pesada para arrojar los residuos, o si se daña la infraestructura pública como consecuencia del acto.

También debemos tener en cuenta que la Ley General de Residuos Sólidos en el Perú, principalmente la Ley N° 27314 y su modificatoria D.L. N° 1278, obliga a todos a segregar y gestionar sus residuos, estableciendo responsabilidades claras para generadores y municipalidades; las sanciones son progresivas y varían según el tipo de generador (domiciliario o no domiciliario), pero se aplican a nivel local mediante ordenanzas municipales que definen infracciones y multas.

Cabe señalar que, esta medida busca frenar la alta contaminación de los recursos hídricos en el país y fortalecer la protección ambiental.