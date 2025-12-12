Imágenes exclusivas del interior: padres retiran a sus hijas de centro “Espíritu Santo es mi guía” tras muerte de menor

Padres de familia retiraron a sus hijas del centro de rehabilitación “Espíritu Santo es mi guía”, ubicado en la zona de San Fernando, en San Juan de Lurigancho, tras la muerte de una adolescente de 15 años que había permanecido internada en ese lugar.

Las cámaras de Buenos Días Perú registraron a varias jóvenes sacando sus pertenencias del inmueble. La reportera Tifanny Tipiani precisó que el local no tenía letrero ni cartel que lo identifique como centro de rehabilitación. Describió que se trataba de una casa con portones metálicos y escaleras que conducían al sótano, espacio en el que las internas dormían y donde, según lo reportado previamente, ocurrió el fallecimiento.

CLAUSURAN ESTABLECIMIENTO

El equipo de Panamericana Noticias mostró imágenes del interior del ambiente señalado como sótano. Allí se apreciaban camas tipo camarote y objetos que, según una interna, eran utilizados durante castigos. “Muetro la cinta con la que la amarraban”, dijo una de las mujeres mientras mostraba materiales dentro del lugar. Otra señaló que en el ambiente habrían permanecido hasta 37 personas.

Durante el enlace, también se conversó con una vecina, quien afirmó que el inmueble habría sido alquilado y que llevaba aproximadamente un año en esa condición. La residente indicó que no conocía a la dueña ni había escuchado gritos.

Sobre la respuesta de las autoridades, Tipiani informó que el área de prensa de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho comunicó que aún revisaba si el inmueble contaba con licencia para operar. Según lo indicado, la comuna adelantó que el local sería clausurado de manera definitiva, aunque en ese momento no se habían visto carteles de clausura ni personal municipal en el lugar.