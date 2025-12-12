Menor de 15 años muere en centro de rehabilitación: familia e internas denuncian presuntos maltratos

Una adolescente de 15 años murió dentro de un centro de rehabilitación al que fue ingresada por su familia. El equipo de Buenos Días Perú recogió el testimonio del hermano de la menor y de otras internas que aseguraron haber presenciado parte de lo ocurrido.

Según el hermano, la familia recibió una llamada cerca de la 1 p. m. con una versión inicial que calificó como falsa. Dijo que primero les hablaron de un “accidente” y luego supieron que la menor había fallecido. Relató que la encontraron en el hospital sin vida.

El familiar identificó al establecimiento como “Espíritu Santo es mi guía”. Afirmó que la menor estuvo allí tres semanas, con pagos semanales de S/ 150 y envíos adicionales para su aseo. También sostuvo que el centro no permitía visitas y que solo enviaban fotos y videos por WhatsApp.

El hermano indicó que su familia llegó al lugar tras una búsqueda por internet. Señaló que su madre temía que la conducta de la adolescente empeorara y, por esa razón, decidió internarla. Además, mencionó que una persona cercana les habló del lugar.

INTERNAS DENUNCIAN MALTRATOS

Durante el enlace, internas que dijeron haber estado en el centro afirmaron que existían castigos físicos. Una de ellas señaló que les colocaban medias y cinta para taparles la boca, y que las amarraban. Otra testigo describió una secuencia de hechos que, según su versión, ocurrió desde la mañana. Indicó que la menor habría sido golpeada y luego inmovilizada con cinta y medias, antes de quedar sin reacción en una cama.

Las testigos mencionaron nombres de presuntos implicados y señalaron a Melanie Sánchez Alemán y a Luis Gallardo como responsables, además de otras personas que, según dijeron, participaron en la agresión. También afirmaron que la menor murió en un ambiente del centro y que, tras el hecho, las internas fueron retiradas y trasladadas a otro lugar.

En paralelo, la Policía ofreció una versión distinta. Un agente señaló que se produjo una agresión entre internas y que, como consecuencia, la menor fue trasladada a un centro médico. Añadió que, al tener indicios de una muerte “por mano ajena”, el caso se investigaba como delito contra la vida, el cuerpo y la salud: homicidio.

El efectivo informó que personal policial intervino el centro y detuvo inicialmente a 10 personas, incluidos dos representantes del establecimiento: Antonia Luzmila Alemán Dueñas (45) y Alexis Mauro Sánchez Alemán (26). Luego, una segunda intervención elevó la cifra total a 16 personas implicadas, según su reporte.

La familia indicó que el cuerpo fue trasladado al morgue cerca de la medianoche para los procedimientos de ley. El hermano afirmó que un médico legista detectó golpes y moretones, aunque dijo que aún no contaban con el documento de necropsia.