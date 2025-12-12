Fiscalizadores dejan sin mercadería a mujer con discapacidad en plena campaña navideña

Una comerciante denunció que perdió su mercadería tras un operativo de fiscalización en el Cercado de Lima y que, pese al tiempo transcurrido, aún no sabe dónde se encuentran sus productos.

La afectada, Jacqueline Flores, relató que fiscalizadores municipales retiraron su módulo con artículos navideños mientras se encontraba en los servicios higiénicos. Aseguró que el carrito estaba cerrado y que no recibió aviso previo. Al regresar, ya no estaba en el lugar.

Según su testimonio, intentó alcanzar el camión que trasladaba su mercadería y pidió que se la devolvieran. Sin embargo, le indicaron que se trataba de una orden y no accedieron a su pedido. El operativo ocurrió el martes, alrededor de las 9 de la mañana.

Flores señaló que posteriormente le informaron que su módulo había sido llevado a Setame, pero no pudo recuperarlo debido a que la oficina no atendía por feriado. Desde entonces, dijo haber sido derivada a distintas dependencias municipales sin una respuesta concreta.

Indicó también que le informaron sobre una multa de S/ 280, pese a su condición de persona con discapacidad. No obstante, afirmó que no pudo pagarla porque le comunicaron que aún debía emitirse una resolución y que el proceso demoraría 25 días hábiles. Ese plazo, sostuvo, le impediría vender durante la campaña navideña.

“Ese es mi capital. Yo trabajo del día a día”, declaró a Buenos Días Perú. Agregó que necesita los ingresos para cubrir gastos básicos como alquiler e insumos médicos.

Durante el enlace, la agraviada pidió al alcalde Renzo Reggiardo que se le devuelva su mercadería para poder seguir trabajando. También explicó que conoce la propuesta para que comerciantes con discapacidad vendan en la plaza Castañeta, pero afirmó que el lugar no tiene afluencia de público.