Mototaxista muere tras choque con patrullero en vía exclusiva del Metropolitano: familia exige justicia

Familiares del mototaxista Miguel Ángel Bautista, de 61 años, exigen justicia tras el accidente que terminó con su muerte luego de un choque con un patrullero que circulaba por la vía exclusiva del Metropolitano.

El hecho ocurrió en un cruce del corredor, cuando el vehículo policial avanzaba por el carril exclusivo y la mototaxi intentó atravesar la avenida. Las circunstancias exactas del impacto permanecen bajo investigación para determinar responsabilidades.

Buenos Días Perú recogió el testimonio de la familia, que señaló que el adulto mayor salió despedido por la embestida y quedó inconsciente en el lugar. Indicaron que fue trasladado por bomberos al hospital Sergio Bernales sin identificación, pese a que la Policía tenía su DNI y su celular. Con el paso de las horas, su estado se agravó y falleció.

Los denunciantes también cuestionaron que los dos efectivos policiales con golpes leves fueran llevados a una clínica, mientras que el mototaxista ingresó como NN. Además, mencionaron que en la mototaxi viajaban una menor de 8 años y su madre, quienes resultaron afectadas.

Durante en enlace en vivo, un familiar afirmó que el conductor del patrullero, identificado como Juan Guillermo Grande Flores, tenía una denuncia previa del 2021 por un hecho similar. Esa información fue presentada como parte del reclamo ante las autoridades.

El abogado de los agraviados sostuvo que el caso debía analizarse a partir de las imágenes de las cámaras y cuestionó que el patrullero circulara por el carril exclusivo sin que se haya acreditado una emergencia.