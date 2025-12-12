Asesinan a Payasito “Tuki Tuki” tras citarlo para un presunto show en Ate

Era conocido como el payaso “Tuki Tuki”, y su sonrisa así como su alegría fueron apagadas en el distrito de Ate. Su nombre era Rogers Gallegos Rodríguez, y era artista de shows infantiles que trabajada especialmente en la zona de Lima Este, pero fue asesinado a balazos tras ser citado para un supuesto espectáculo.

El artista fue citado en la zona de la Asociación Gloria Grande, en Ate Vitarte, para brindar un espectáculo, por el cual se la habría pagado, según indican sus familiares.

Según los informes policiales Gallegos Rodríguez fue citado para un presunto evento, lo que se sospecha es que fue un señuelo para emboscarlo.

Fue atacado por presuntos sicarios

Otros dos miembros de su agrupación resultaron gravemente heridos durante el ataque de los presuntos sicarios y fueron trasladados de emergencia a un centro médico.

Cabe señalar que, la Policía Nacional del Perú (PNP), está investigando el caso, y la principal hipótesis de este crimen es que se trató de un ajuste de cuentas o un caso de extorsión contra el artista.

Otra hipótesis es que se trate de un ataque a causa de una competencia desleal ya que era un reconocido artista que trabajaba desde los 14 años y era muy solicitado para eventos,

Por su parte la familia de la víctima ha negado tener conocimiento de problemas graves o amenazas previas en contra del Payasito “Tuki Tuki”.