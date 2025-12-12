Hoy extraditan a acusado de asesinar a Sheila Gutiérrez: Será juzgado en EEUU

El acusado del asesinato de Sheylla Gutiérrez, su expareja Jossimar Cabrera, será extraditado a los Estados Unidos en el trascurso de las horas, para ser juzgado por el feminicidio.

Se ha informado que la extradición se llevaría a cabo después de las aprobaciones finales a principios de este mes diciembre. La Corte Suprema y el Gobierno peruano aprobaron la solicitud de extradición de Estados Unidos.

El Poder Judicial ordenó su excarcelación con el fin de entregarlo a los agentes estadounidenses para el traslado.

La cuidada peruana Sheylla Gutiérrez Rosillo, fue hallada muerta en el Bosque Nacional de Los Ángeles, en la ciudad de California, en agosto de este año.

Desapareció el 9 de agosto de 2025. Su cuerpo fue encontrado sin vida una semana después, el 17 de agosto, y se supo que Sheylla había expresado a su madre, días antes de su muerte, su intención de denunciar a su pareja por maltratos.

Es el principal sospechoso del feminicidio

Cabrera es el principal sospechoso, y las autoridades estadounidenses tienen pruebas, incluyendo un video de seguridad donde se le ve moviendo un bulto sospechoso.

En un enlace con Buenos Días Perú, la hermana de Sheylla Gutiérrez, pidió a las autoridades a cargo de las investigaciones hagan justicia y que el responsable pague por su crimen.

Cabe señalar que, Jossimar Cabrera Cornejo, es la expareja de la víctima y padre de sus tres hijos a quienes habría dejado en la orfandad tras acabar con la vida de su madre.