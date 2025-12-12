Mototaxistas denuncian que son extorsionados por hasta cinco bandas criminales

La extorsión a mototaxistas es un problema grave y generalizado en en la capital, afectando a numerosos distritos como San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP), Comas, Carabayllo, Los Olivos, Villa El Salvador y Puente Piedra.

Según reportes policiales, se estima que hasta el 80% de las empresas formales de transporte en Lima y Callao son víctimas de extorsión, generando millones de soles mensuales en ganancias para las bandas criminales.

Les exigen pagos de cupos

Los delincuentes, que a menudo pertenecen a bandas nacionales y extranjeras, exigen pagos diarios o semanales (cupos) que varían desde S/3 hasta S/10 soles diarios, o sumas mayores para "protección".

Lo más alarmante es que las extorsiones incluyen amenazas de muerte por mensajes de WhatsApp y videos, ataques armados a viviendas de conductores y dirigentes, quema de unidades y, trágicamente, asesinatos de choferes que se niegan a pagar.

Anuncian una marcha de protesta

El principal representante de los mototaxistas en Perú es Mario Arce, quien lidera la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú (CONAMOT Perú), en un enlace con Buenos Días Perú, manifestó que los mototaxistas en San juan de Lurigancho, son extorsionados hasta por cinco organizaciones criminales.

Cabe señalar que, los mototaxistas han exigido reuniones con el Ministro del Interior y cambios en los comandos policiales distritales, argumentando que la policía no hace lo suficiente para protegerlos.

Durante el enlace con BDP, Mario Arce anunció que realizaron una movilización para este día lunes, para exigir soluciones a este problema.