Caen remanentes del Clan del Norte: usaban stickers para extorsionar a transportistas

La Policía Nacional detuvo a varios presuntos integrantes del Clan del Norte, organización dedicada a la extorsión en el transporte público, en Santa Anita. Los intervenidos fueron presentados con chalecos de detenidos y portaban stickers característicos usados para intimidar a las víctimas.

Se sabe que los sujetos estaban organizados por funciones y formarían parte de los remanentes de un primer operativo realizado en noviembre. Entre los capturados hubo ciudadanos extranjeros, una mujer y un peruano.

LOS VINCULAN CON ATAQUES Y UN ASESINATO

La investigación policial los vinculó con ataques a unidades de transporte, entre ellos buses de la empresa San Germán, además del homicidio de un conductor de combi y el incendio de vehículos del sector. De acuerdo con la información recabada, colocaban los stickers en las unidades con el mensaje de que, al llevarlos, no serían atacadas.

Durante el operativo en Santa Anita, la Policía incautó armas de fuego, municiones, celulares y droga. Las autoridades los consideraron sujetos peligrosos y señalaron que eran buscados desde hace tiempo.

La organización exigía pagos de entre S/ 10 000 y S/ 15 000 a transportistas formales e informales. Según la denuncia, todos debían pagar cupos bajo amenazas.

Las autoridades recordaron que el Clan del Norte ya había sido desarticulado; sin embargo, estos detenidos continuaban operando bajo el mismo nombre y fachada para aprovechar el temor de las víctimas.