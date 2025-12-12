Capturan a banda criminal y recuperan dos vehículos robados en Los Olivos

En el distrito de Los Olivos, la policía de la Diprove Norte presentó la recuperación de dos vehículos que fueron robados en octubre y diciembre de este año.

Según la PNP, ambas camionetas fueron intervenidas en el peaje de Ancón dónde estaban tres personas que serían integrantes de la banda criminal “los Malandros del Norte"

Según información policial, esta banda se dedicaba al robo de vehículos que posteriormente los vendían en el sur del país.

Incremento de robo de vehículos en Lima

El robo de vehículos en Lima es un problema de seguridad persistente, con un promedio de entre 27 y 30 autos robados diariamente en la capital. Las autoridades reportan un incremento en el número de casos en los últimos años.

Los delincuentes utilizan diversas modalidades, entre las que destacan el Hurto Agravado (vehículos estacionados) que la modalidad más frecuente, donde los autos son forzados utilizando herramientas como el "peine de fractura" para abrir las cerraduras y encenderlos.

También el robo agravado a mano armada, es una de las modalidades más comunes, que Implica el asalto directo al conductor o a los ocupantes del vehículo.

Cabe señalar que, la PNP recomienda a los conductores evitar dejar sus vehículos en lugares desolados o sin vigilancia y, preferiblemente, usar cocheras.

En caso de robo, la primera acción debe ser presentar una denuncia policial en la comisaría más cercana, lo cual es esencial para los trámites administrativos y el proceso de recuperación.