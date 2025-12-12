Refuerzan seguridad en penal Sarita Colonia tras enfrentamiento entre internos

Un fuerte estruendo de disparos provenientes del penal Sarita Colonia, en el Callao, alarmó a los vecinos durante la mañana de este miércoles. Videos difundidos por WhatsApp mostraban a personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) recorriendo las calles aledañas en busca de un supuesto interno fugado, lo que generó preocupación y especulaciones entre la población.

La presencia inusual de agentes en los exteriores del penal provocó angustia entre los familiares de los reclusos, quienes se aglomeraron en la puerta principal sin recibir información clara. Ante la presión, las autoridades colocaron un comunicado explicando que no se trató de una fuga, sino de una gresca en el pabellón Nº 1, donde cuatro internos subieron al techo en protesta contra su delegado.

REFUERZAN VIGILANCIA

Según el aviso, el incidente fue controlado y los internos eligieron a un nuevo representante, restableciéndose la seguridad del recinto. Sin embargo, como medida preventiva, se reforzó la vigilancia en puntos críticos del establecimiento y se restringió temporalmente el ingreso de paquetes para visitantes. Minutos después, una ambulancia ingresó al penal, aunque hasta ahora no se ha precisado si hubo heridos.

Hasta el cierre de este informe, el INPE no ha emitido un comunicado oficial ampliando los detalles del incidente. Este episodio ocurre pocas horas después de que la División de Investigación de Extorsiones realizara una intervención en los pabellones 5 y 6 del penal Sarita Colonia con el objetivo de desarticular una red de extorsión que operaba desde el interior del establecimiento.