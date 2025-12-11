Delincuentes roban mototaxi y son detenidos horas después en Iquitos

El robo de mototaxis es un problema de seguridad ciudadana significativo en diversas regiones del Perú, no limitado a Lima Metropolitana, con reportes frecuentes de incidentes violentos en ciudades del interior.

Si bien Lima concentra el mayor número de denuncias por delitos en general, departamentos del interior como Arequipa, Lambayeque, La Libertad y Piura también registran cifras elevadas de criminalidad, incluyendo el robo de vehículos menores.

Esta vez en Iquitos, un mototaxista en aparente estado de ebriedad se encontraba descansando en su mototaxi cuando de pronto fue sorprendido por un grupo de delincuentes, quienes le robaron su trimovil, despojándolo de su herramienta de trabajo.

Cayeron los ladrones de la mototaxi

Cámaras de seguridad captaron todo el robo y segundos después, cuando parecía que nadie los detendría, personal de serenazgo de la municipalidad de San Juan realizaron una persecución.

Se procedió al arresto ciudadano a las dos personas y se recuperó el vehículo y fue puesto a disposición de la comisaría

Cabe señalar que, tras su arresto, ambos detenidos llevados a la comisaria 9 de Octubre para continuar con las diligencias de ley.