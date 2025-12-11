INPE emite comunicado tras hallazgo de interno inconsciente en penal de Lurigancho

El Instituto Nacional Penitenciario emitió un comunicado luego de que se conociera la “ausencia” del interno Narciso Ruiz Tavara, reportada durante el conteo realizado en el penal de Lurigancho y que horas después terminó con su hallazgo dentro del centro educativo del propio penal.

QUÉ DICE EL COMUNICADO

En su pronunciamiento, el INPE rechazó las versiones difundidas en algunos medios sobre una presunta fuga. La entidad sostuvo que no tenía registrada la evasión de ningún interno y precisó que Ruiz Tábara fue encontrado dentro del establecimiento penitenciario, hecho confirmado más temprano por la propia institución.

“El INPE no tiene registrada la fuga de ningún interno. Respecto al caso del interno Narciso Ruiz Tábara, este fue ubicado por los agentes dentro del recinto penitenciario”, señaló el comunicado. Además, exhortó a los medios de comunicación a corroborar la información con fuentes oficiales.

Sin embargo, las conductoras Claudia Chiroque y Pamela Acosta recordaron que la información compartida más temprano se basó en documentos oficiales y en la cronología detallada de los hechos: el interno no apareció en el conteo, fue buscado intensamente y finalmente fue hallado inconsciente y encerrado dentro del CEBA Manuel González Prada, ubicado en el penal. Posteriormente fue trasladado a un hospital debido a su estado.

Los periodistas de Buenos Días Perú cuestionaron que el comunicado del INPE se limitara a criticar el tratamiento mediático, sin ofrecer datos concretos sobre la situación del interno ni sobre la investigación que debería esclarecer qué ocurrió dentro del penal.

“Lo que necesitamos saber es qué ha pasado con este interno, cómo se encuentra y si ya existe una investigación”, señalaron, al subrayar que el comunicado no responde esas preguntas.

La institución aún no informa cómo Ruiz Tábara terminó inconsciente dentro de un ambiente cerrado ni qué medidas tomará para aclarar el incidente ocurrido en el penal más hacinado del país.