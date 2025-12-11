Municipalidad de VMT descarta entrega de calle cerrada a privados y anuncia futura base de seguridad

La Municipalidad de Villa María del Triunfo respondió a las denuncias de vecinos sobre el cierre de un tramo ubicado junto a la avenida Pachacútec. La gerenta municipal, Eileen Laos Moscoso, afirmó a Buenos Días Perú que la comuna no pretendía entregar el espacio a ninguna empresa privada y que el objetivo era reducir los hechos delictivos en la zona.

La funcionaria sostuvo que sí hubo comunicación con los residentes y negó que la gestión haya evaluado ceder ese terreno. Señaló que el espacio corresponde a un remanente de construcción que quedó tras una modificación aprobada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esa variación cambió el uso de una vía posterior y dejó este sector como un “cajón”, sin iluminación y con reportes de robos.

Laos explicó que la comuna decidió cerrar el acceso auxiliar para impedir que el lugar continúe siendo punto de actos delictivos. Añadió que la intención es que, luego de las gestiones con la SBN, el terreno se use en el futuro para una subbase de seguridad ciudadana. No precisó plazos y señaló que el proyecto aún está en formulación.

Respecto a la pared que delimita la zona, indicó que se trata de estructuras que existían cuando la vía funcionaba como pista de unas diez cuadras que llegaba hasta Pachacútec. Recordó que la municipalidad tuvo un proyecto de inversión para mejorar esa calle, pero debió modificarlo tras el cambio de uso dispuesto por la autoridad metropolitana.

La gerenta afirmó que la información oficial fue comunicada mediante la Gerencia de Participación Vecinal y rechazó las versiones que apuntaban a un uso comercial del espacio. “Vecinos, tengan la seguridad de que esto no será destinado a ninguna actividad privada”, enfatizó.