Vecinos y serenos se enfrentaron por cierre de calle en Villa María del Triunfo

Un grupo de vecinos de Villa María del Triunfo se enfrentó a personal de Serenazgo y del Grupo de Intervención Rápida por el cierre de la calle Sucre, una vía que conecta directamente con la avenida Pachacútec. Según los residentes, la municipalidad clausuró el acceso sin aviso previo ni cartel que explique la obra en ejecución.

DENUNCIA VECINAL

El equipo de Buenos Días Perú informó desde la zona que la vía fue tapiada pese a que, según los denunciantes, existía un anuncio oficial que contemplaba su reapertura al término del funcionamiento provisional de un colegio cercano. Incluso mencionaron que había una inversión comprometida por la Municipalidad de Lima para habilitar la pista hasta Pachacútec.

Los residentes indicaron que el 1 de diciembre observaron a personas cerrando la calle sin identificarse como personal municipal. Cuando pidieron explicaciones, recibieron como respuesta que acudieran a la comuna. Agregaron que cuentan con documentos que señalan que estas avenidas se encuentran judicializadas y que un hábeas corpus previa­mente reconocido impedía el cierre por vulnerar el derecho al libre tránsito.

También afirmaron que, al consultar por la paralización de una obra de pistas y veredas en Sucre, la municipalidad les informó de forma informal que el proyecto ya no continuaría hasta Pachacútec por una ordenanza del 2013 que cambiaría el uso del terreno. Según su versión, un funcionario les pidió que propusieran alternativas para un eventual proyecto, incluso uno comercial, lo que incrementó la incertidumbre sobre el futuro de la vía.

Los vecinos señalaron que desde el inicio de los trabajos hubo varios enfrentamientos, incluido uno en el que una persona mayor resultó afectada. Además, mencionaron que desde el 1 de diciembre permanecen en la zona cerca de diez camionetas municipales.

En tanto, las cámaras de Panamericana Noticias registraron que el terreno bloqueado tenía piedras, arena, fierros y ladrillos, pero no el aviso oficial que indique la obra en ejecución. Serenos consultados afirmaron no tener información sobre el proyecto.

Alrededor de la zona operan negocios madereros y depósitos, y en la parte posterior se ubica un colegio que ya concluyó sus actividades provisionales. Según los moradores, la avenida Sucre debía continuar hasta Pachacútec y servir como vía de escape en emergencias. También alertaron que la avenida Necochea estaría en riesgo de cierre, lo que limitaría aún más las salidas, ya que ambas vías recorren unas diez cuadras.