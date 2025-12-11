Hallan cuerpo de un taxista en un descampado de Chosica

En un descampado de Chosica, cerca de una acequia, fue hallado el cuerpo de un joven taxista. La victima fue identificado como Jeremy Ochoa Hurtado.

El padre del joven taxista cuenta que desde el pasado viernes por la noche no supo más del paradero de su hijo, hasta que se enteró de la terrible noticia.

Acabaron con vida de un disparo

El cuerpo del joven de 21 años presenta un disparo en la cabeza y se encontraba maniatado y con signos de tortura.

Cabe señalar que, sus familiares creen que se habría tratado de un robo, pues la camioneta donde viajaba ha desaparecido. Por su parte la tía del joven taxista asegura que no tenía problemas con nadie y solo se dedicaba a trabajar con la camioneta de su padre.

Su padre confirmó que sus restos serán velados en su pueblo natal en Huancayo.