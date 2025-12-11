En el Parque de la Muralla realizan plan de mantenimiento de Trenes Lima-Chosica

Desde esta mañana, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) está realizando un plan de mantenimiento preventivo de los trenes del proyecto Lima-Chosica, los cuales fueron trasladados desde el Parque de la Muralla hacia el Parque Taller en Chosica.

El plan busca poner a punto los 90 coches y 19 locomotoras donados por la empresa estadounidense Caltrain, que no habían recibido mantenimiento general desde el año 2002.

Inicia la Marcha en Vacío

Como parte de este proceso, esta mañana inició la primera marcha en vacío (sin pasajeros) del tren, partiendo desde el Parque de la Muralla para evaluar su funcionamiento y realizar el llenado de fluidos necesarios para dejarlos operativos.

La prueba también tiene por objetivo evaluar el sistema mecánico de los vagones, así como el correcto desplazamiento de las ruedas sobre los rieles.

Cabe señalar que, con estas operaciones se espera que, tras las pruebas técnicas y el mantenimiento, el servicio del tren pueda iniciar operaciones por etapas a partir de 2026.