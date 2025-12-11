Grupo Terna captura a ladrón de celulares en calle de La Victoria

El robo de teléfonos celulares es un problema de seguridad pública grave y extendido en todo el país, con un promedio de más de 4,000 equipos robados al día en todo el país, y una cifra creciente en la capital.

Se han reportado más de 1.3 millones de robos de celulares a lo largo del 2025 en Perú y en Lima Metropolitana estos robos han mostrado un incremento de más del 30% en comparación con el año anterior, donde solo un 7% de los teléfonos robados se recupera.

Cayó ladrón en La Vicotia

En el distrito de La Victoria, agentes del Grupo Terna capturaron a un arrebatador de celulares cuando escapaba luego de robarle a un transeúnte. Su última víctima fue una madre de familia que reconoció al ladrón y además recuperó su teléfono.

Cabe señalar que, según la policía, el sujeto de 32 años tenía antecedentes policiales.

Qué Hacer Si Te Roban el Celular

Es fundamental actuar rápidamente para proteger tu información personal y financiera:

Bloquea tus cuentas bancarias: Comunícate inmediatamente con tus entidades financieras para bloquear tarjetas y accesos a aplicaciones móviles.

Reporta a tu operadora móvil: Llama a tu compañía telefónica para solicitar la suspensión de tu línea y el bloqueo del equipo (IMEI). Esto es crucial para evitar que el celular sea reactivado ilegalmente.

Realiza la denuncia policial: Puedes hacer la denuncia de forma digital, rápida y gratuita a través de la plataforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la sección "Servicios Policiales Digitales" y luego "Denuncia Policial Digital". Conserva una copia de tu denuncia.