Colectivero desata persecución tras arrollar a un policía en Jesús María

En el distrito de Jesús María, un colectivero informal atropelló a un policía durante un operativo en la avenida Salaverry desatando una intensa persecución policial.

El conductor de una minivan que realizaba el servicio de colectivo informal, ignoró la señal de alto de un efectivo de la Policía de Tránsito y lo embistió, sin ninguna contemplación

El impacto lanzó al agente varios metros, causándole múltiples golpes y dificultades para respirar, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital de la Policía.

Intentó esconderse en una clínica

La persecución terminó cuando el vehículo ingresó al estacionamiento de una clínica donde intentó esconderse.

El conductor fue identificado como Luis Antonio Maldonado Rojas, intentó huir a pie, pero fue capturado por los agentes de la ley.

Cabe señalar que, el conductor acumula más de diez papeletas por infracciones de tránsito graves y fue llevado a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes.