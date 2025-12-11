Delincuentes le rompen la cabeza a padre de familia para robarle celular en SJL

Un joven padre de familia fue brutalmente atacado por dos delincuentes armados que lo interceptaron cuando caminaba por el jirón Los Chasquis, en la zona de Zárate, San Juan de Lurigancho.

La víctima avanzaba con el celular en la mano sin advertir que los ocupantes de una motocicleta lo seguían. En segundos, el vehículo se detuvo a su lado y uno de los sujetos descendió con un arma para intimidarlo. Tras arrebatarle el teléfono, el delincuente lo golpeó en la cabeza, y le causó una herida profunda.

LOS VECINOS AUXILIARON A LA VÍCTIMA

El joven cayó al suelo mientras los agresores escapaban. Vecinos acudieron rápidamente, le colocaron vendas para detener el sangrado y llamaron a la policía.

La PNP ya cuenta con las imágenes del ataque y la huida de los delincuentes. Con ese material, buscarán identificar la placa de la motocicleta y dar con los responsables.

La víctima presentó la denuncia correspondiente. Los vecinos exigen mayor presencia policial ante el aumento de robos en esta parte de San Juan de Lurigancho.