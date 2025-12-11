Hallan a interno reportado como “ausente” dentro del penal de Lurigancho tras intensa búsqueda

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que un interno del penal de Lurigancho, identificado como Narciso André Ruiz Tavara, fue hallado dentro del establecimiento horas después de que el personal lo reportara como “ausente” durante el conteo de la tarde del último miércoles.

Según la información inicial, el control de las 4:30 p. m. reveló que Ruiz Tavara no estaba en su pabellón. El INPE indicó que el recluso había salido a las 8:30 a. m. con autorización para realizar un trabajo para una empresa particular; sin embargo, no quedó claro si el permiso incluía salida del penal o solo del pabellón. Ante su ausencia, el penal activó las alertas y se informó de una posible fuga.

LO ENCONTRARON INCONSCIENTE

No obstante, a las 10:40 p. m., tras una búsqueda intensiva, el interno fue encontrado dentro del CEBA Manuel González Prada, centro educativo ubicado dentro del propio penal. Estaba tendido en posición de cúbito ventral, inconsciente, y el aula permanecía cerrada, por lo que el personal tuvo que forzar la puerta para ingresar.

El INPE señaló que el reo fue trasladado de emergencia al Hospital de San Juan de Lurigancho, donde recibió el diagnóstico de trastorno del sensorio.

Luego del hallazgo, el penal realizó un conteo general que confirmó la presencia física de 10 040 internos, cifra que evidencia el hacinamiento del establecimiento, cuya capacidad no supera los 3 000 reclusos. La institución informó que comunicó el hecho a la Dirección del penal y al COPEN, además de disponer medidas de seguridad adicionales.

Cabe resaltar, que Ruiz Tavara cumple condena por robo agravado en grado de tentativa.