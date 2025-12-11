Por recibir 15 mil soles de presunta coima: Detienen a seis policías de la Dirincri

En el marco de una investigación que está relacionada con acusaciones de corrupción y pago de ccimas, seis agentes de la Policía fueron detenidos dentro de la División de Robos de la Dirincri.

La información disponible hasta el momento solo revela que estos agentes de la División de Robos están siendo investigados por presuntos actos de corrupción, incluyendo la apropiación de dinero ilícito, con el cobro de una coima de 15 mil soles y la realización de falsos operativos.

El delito de corrupción de policías en el Perú es un problema persistente y grave, abordado mediante un marco legal estricto que incluye el Código Penal y normativas disciplinarias específicas de la institución.

Investigaciones en proceso

Las sanciones son severas y existen organismos especializados dedicados a su investigación y combate. En el marco de las investigaciones, de ser hallados culpables los malos efectivos podrían ser procesados por los delitos de corrupción y cohecho pasivo.

Cabe señalar que, a principios de diciembre la PNP informó que al menos 570 policías han sido implicados en actos de corrupción en lo que va del 2025.