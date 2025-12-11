Choferes de la Línea 41 revelan que pagan hasta 20 soles diarios para extorsionadores

En Ventanilla, un grupo de choferes de la Línea “41” han denunciado que se ven obligados a pagar hasta 20 soles diarios a mafias extorsionadoras para poder trabajar sin ser víctimas de ataques violentos.

Estas revelaciones se dieron en el marco de un plantón y paralización de actividades realizado recientemente en su paradero debido a un despido arbitrario contra algunos trabajadores.

Detalles de la Denuncia

De acuerdo a su denuncia, afirman que se les descuenta 20 soles diariamente, un dinero que, según sus declaraciones, la administración de la empresa retiene para pagar las extorsiones exigidas por bandas criminales, para evitar represalias y ataques a los buses y al personal de la empresa.

Cabe señalar que, cansados de esta situación y la falta de soluciones, exigen a la empresa y a las autoridades una respuesta inmediata y acciones concretas para garantizar su seguridad.