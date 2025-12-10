Buenos Días Perú

Municipio de Breña inicia Plan de Seguridad por Fiestas Navideñas

Con esta iniciativa se busca prevenir delitos, garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos, así como evitar accidentes.



La Municipalidad de Breña ha iniciado su Plan de Seguridad por Fiestas Navideñas en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar la vigilancia en el distrito y mantener la seguridad y el bimestre de todos sus vecinos.

Bajo el slogan “Seguridad, Dignidad y Democracia”, coordinado con la PNP y sus propias unidades de Seguridad Ciudadana, se busca reforzar la vigilancia en el distrito durante las fiestas, usando más de 50 efectivos, nuevas motos y tecnología para proteger a los vecinos en zonas urbanas y rurales y asegurar una Navidad en paz y armonía.

Más seguridad para los vecinos

Más de 50 policías y personal municipal con nuevas motos de Seguridad Ciudadana realizan un patrullaje en calles y plazas, abarcando zonas urbanas y rurales de Breña.

Cabe señalar que, con esta iniciativa se busca prevenir delitos, garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos, así como evitar accidentes como por el uso de luces en mal estado o pirotécnicos sin control durante las celebraciones navideñas.


