Ladrón armado asalta a niños y ancianos a plena luz del día en SJM

Uno de los reflejos más claros de la inseguridad en las cales de nuestro país son los robos al paso. Esta modalidad de hurto es una preocupación importante en Lima Metropolitana y el Callao, con un incremento alarmante en delitos como el robo de celulares.

Según estadísticas, se reportan más de 5,000 robos al día en promedio en Lima y Callao, siendo las horas más peligrosas suelen ser entre las 10 de la mañana y las 7:00 de la noche.

Ante este mal, un porcentaje significativo de la población urbana ha sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos meses, según el INEI.

LES ROBA SIN IMPORTAR QUE SON NIÑOS

Pero no a todos los hampones les importar robar a cualquier hora del día ni atacar hasta a niños y ancianos. Este es el caso de un ladrón que fue captado robando a un grupo de niños amenazándolo con un arma de fuego. Le quitó todo que tenían en la zona de Manuel Arias en el distrito de San Juan de Miraflores.

A pesar de las cámaras en el lugar instadas por los vecinos a este ladrón no le importa que su rostro quede captado, y con mucha desfachatez camina tras cometer sus robos.

Cabe señalar que, este sujeto es conocido por que ataca no solo a mujer y niños, también lo hace con adultos mayores, por lo que los vecinos piden mayor presencia policial en la zona y que se realicen operativos ya que nos encontramos en pleno estado de emergencia en Lima y Callao.