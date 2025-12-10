Mercado Unicachi: sube a S/10.50 el kilo de pollo a dos semanas de la Navidad

A solo dos semanas de la Navidad, el precio del pollo en los centros de abastos ha incrementado. Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el mercado Unicachi, en Comas, donde corroboró que el kilo de esta ave se vende a S/10.

Si usted quiere comprar el pollo por entero, el precio por kilogramo es de S/10.50, por presas se vende a S/11.50 y si solo quiere pechuga, tendrá que pagar S/17 por kilo. Una de las vendedoras mencionó que el costo del ave ha ido subiendo en los últimos 15 días.

"Cada día se vende más (pechuga de pollo), uno porque no tiene grasa porque hoy en día todos nos cuidamos", dijo Diana. Por otro lado, el precio de la pierna y muslo por kilo tiene un valor de S/13.50.

Baja compra de espinazo e hígado

Debido al cambio de clima, muchas personas ya no están preparando sopas para aplacar el intenso frío. Por ello, es que la vendedora contó que el espinazo y el hígado son algunos de los alimentos que menos se vende en los últimos días.

Precios por mayor y huevos

Para los pedidos por cantidad o para polladas, el costo del kilo es de S/7.50 (precio por mayor), comprando como mínimo unos 15 pollos. Mientras el kilo de huevo se vende a S/6.50 por kilo de acuerdo a las calidades.