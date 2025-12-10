Choferes de línea de buses en Ventanilla realiza protesta por problemas laborales a causa de extorsiones

La empresa Transportes "41" S.A. es un operador de transporte público en la capital, conocido por su línea de autobús que cubre una ruta extensa desde Ventanilla (norte) hasta Villa El Salvador (sur), similar a las antiguas rutas de ENATRU pero con vehículos y gestión modernos, incluyendo la línea 9801 y la CR41.

Pero esta línea de buses que conecta Ventanilla (Pachacútec) con Villa El Salvador (Pastor Sevilla), pasando por la Av. Revolución y la Av. Bolivia, entre otras, cubriendo una gran parte de la ciudad, está pasando por un momento complicado

La razón de la protesta es el despido presuntamente arbitrario de cerca de 20 choferes de la empresa Transportes "41" S.A. Ante la medida que consideren injustificada, estos trabajadores llegaron hasta la sede de esta empresa en Ventanilla para levantar su voz de protesta y exigir que su situación se regularizada.

La extorsión los afecta como trabajadores

Como manifestaron ante las cámaras de Buenos Días Perú, los habrían despedido por no realizar el pago de los servicios a la empresa, pero lo más alarmante es que estos pagos también incluyen un monto para los cupos a los extorsionadores que los acechan.

“Nos extorsionan lo delincuentes y ahora también lo hacen los representantes de la empresa de transporte”, indicó uno de los choferes afectados.

Cabe señalar que, en se denuncian manifiestan cobros que consideran excesivos, como hasta un sol para el uso de los servicios higiénicos en la sede de empresa de transporte.