Joven universitaria recupera su laptop robada gracias a denuncia de BDP

Hace unos días, una joven estudiante universitaria identificada como Melanie Pardo, se contactó con Buenos Días Perú para hacer pública la denuncia sobre la pérdida de su laptop en una pollería de San Martín de Porres.

La joven se encontraba al interior de la pollería cenando junto a su familia por el cumpleaños de su madre, cuando dejó olvidada su laptop en una mesa, que minutos después fue ocupada por otra familia que acabó llevándose el equipo tecnológico.

Tras el incidente, la joven conseguiría las cámaras de seguridad y haría pública la denuncia a BDP, y el informe que fue visto por quienes se llevaron el objeto ajeno y la contactaron mediante el aplicativo de Yape.

Le devolvieron todo

Las personas que tenía el equipo se contactaron y acordaron devolverle la laptop. La entrega se produjo con presencia de un policía que constató que todos los objetos sean entregados tal cual salieron de la pollería.

“Me encuentro más aliviada, la verdad mi objetivo siempre era encontrar la laptop, ya sea con lo que tuviera, pero la laptop, principalmente ahorita estoy aliviada el poder seguir con mis cosas con mis trabajos y mis estudios”, indicó la estudiante.

Aclaró además que no continuará con la denuncia por robo ya que las personas habrían recapacitado y por esa razón le habrían devuelto su equipo, gracias a la denuncia difundida por Buenos Días Perú.