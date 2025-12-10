Acusan a policía de disparar y causar la muerte a un reciclador en SJL

Un nuevo caso que involucra a un agente policial dejó indignación entre los vecinos de San Juan de Lurigancho. Un reciclador falleció luego que un policía le disparara tres veces tras acusarlo de robarle el celular.

La familia del reciclador, identificado como John Lenin Centurión Gabriel de 23 años, acusó a un policía por dispararle hasta tres veces. En imágenes se observa al joven reciclador corriendo y luego caer tras escucharse un disparo, después aparece el policía que habría disparado el arma.

Según la esposa de la víctima, el agente le disparó en el pie para derribarlo, luego en la espalda y en el pecho. Los vecinos salieron a preguntar al agente por su accionar y este solo dijo que el reciclador le había robado el celular, sin embargo, tenía el teléfono en la mano. En tanto, el joven agredido rogaba por su vida, pero no conmovió al policía.

La esposa añadió que no se encontró ningún celular ni otro objeto en poder del joven atacado, pese a que el policía aseguraba que le había robado.

PIDEN AYUDA ECONÓMICA

La madre de John Lenin Centurión pide ayuda a las autoridades, pues su familia es de escasos recursos: “Que nos apoye el alcalde, para sacar a John de la morgue y hacer su sepelio. No tenemos absolutamente nada”, manifestó. Además, exigió que el policía acusado de dispararle no salga de la cárcel y que se investigue por qué se ensañó con su hijo hasta quitarle la vida.