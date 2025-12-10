Por la ola criminal: instalan placas metálicas en cabinas y puertas de buses de transporte urbano

La ola de inseguridad ciudadana que afecta varios sectores del país ha generado que los ciudadanos busquen opciones para defenderse de los sicarios y extorsionadores.

En ese sentido, la empresa VIPUSA ha optado por que sus buses de transporte público tengan placas de metal en cabinas y puertas para impedir los posibles ataques de mafias y organizaciones criminales que se han extendido en la ciudad y buscan lucrar con el miedo de los trabajadores de este sector.

"PRIORIZAMOS LA VIDA"

Según información de un vocero de la empresa, el 70% de unidades ya han optado por implementar estas medidas de protección por la ola de criminalidad: “es lo que tenemos a la mano, priorizamos la vida”, manifestó y añadió que otras empresas también están incluyendo medidas para su seguridad y de los pasajeros.

El vocero también indicó que han invertido unos 2 mil a 3 mil soles para la implementación de las placas de metal por bus, pese a ello, dijo que no se aumentará el costo del pasaje de los usuarios, sin embargo, explicó que, si el peso de las placas incrementa los costos de mantenimiento de los buses, a futuro podría incrementar la tarifa a los pasajeros.

CHALECOS ANTIBALAS

Por otro lado, el vocero de la empresa VIPUSA también indicó que los choferes y cobradores están usando chalecos antibalas para protegerse. Pidió comprensión a las autoridades, debido a que las placas de metal oscurecen las lunas y las ventanas polarizadas están prohibidas, sin embargo, señaló que esta implementación es necesaria para dar seguridad a los conductores y proteger su integridad.