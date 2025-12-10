Banda de ladrones roba cinco fardos de tela a empresarios de Gamarra en La Victoria

En el distrito de La Victoria, el robo de fardos de tela y otras mercancías son un problema recurrente de inseguridad en el emporio comercial de Gamarra, una situación que se incrementa más en épocas navideñas.

Los comerciantes del emporio comercial reportan ser víctimas frecuentes de robos y extorsiones, lo cual afecta gravemente sus operaciones.

Los delincuentes a menudo actúan en grupos para distraer a las víctimas o ingresan a los almacenes y tiendas, a veces con información privilegiada, para sustraer grandes cantidades de fardos de ropa o tela.

Estadísticas recientes de la Asociación Gamarra Perú indican que un porcentaje muy elevado de empresarios (entre 7 y 9 de cada 10, según la fuente) han sido víctimas de algún tipo de delito, incluyendo robos de mercancía, en los últimos años.

Recuperaron lo robado

La Policía Nacional del Perú (PNP) realiza operativos periódicos, que han resultado en la incautación de fardos de tela de procedencia irregular y la detención de algunos implicados.

Un hecho similar pasó sucedió el día de ayer, un grupo de hampones robó cinco fardos de tela a unos empresarios de Gamarra, pero gracias al accionar de la PNP y agentes del serenazgo lograron recuperar su mercancía.

Recomendaciones si ha sido víctima de robo

Si usted ha sido víctima de un robo en Gamarra o en cualquier otro lugar de Perú, es importante que denuncie el hecho a las autoridades:

Acuda a la comisaría: Diríjase a la comisaría más cercana al lugar del incidente para presentar la denuncia formal. En el caso de Gamarra, la Comisaría de Apolo en La Victoria es una de las principales.

Denuncia digital: Para ciertos delitos, puede iniciar una Denuncia Policial Digital a través de la plataforma del Estado Peruano.

Recopile pruebas: Si cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios u otras pruebas, adjúntelas a su denuncia.