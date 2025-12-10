Delincuentes armados robaban camioneta a balazos en calle de Comas

Los robos de vehículos en Lima son un problema grave, afectando a distritos como Carabayllo, San Martín de Porres, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, con un promedio diario alto y vehículos como Toyota y Nissan como los más buscados.

Estos vehículos son arrebatados a sus propietarios tanto por asalto violento como robos de autos estacionados, a menudo en horarios nocturnos.

Esta vez en el distrito de Comas, tres ladrones se robaron una camioneta realizando disparos para lograr su objetivo.

Según la víctima del robo, había llegado a su vivienda y cuando estaba con su hermano a punto de descargar una computadora nueva de la camioneta, llegaron los delincuentes armados en otro auto y los abordaron.Encañonaron a los hermanos y les quitaron la llave del vehículo y sus teléfonos celulares.

Dispararon a los vecinos

Con el robo el proceso, los vecinos se percataron del asalto y les lanzaron botellas y piedras provocando la ira de los criminales que realizaron hasta dos disparos.

Los delincuentes escaparon con la unidad y los hermanos fueron detrás de ellos con piedras, pero no lograron alcanzarlos, los afectados pusieron la denuncia correspondiente y están a la espera de tener noticias del paradero de su camioneta.

Cabe señalar que, solo en Lima, se roban más de 27 vehículos al día, con cifras que en 2024 superaron los 5,500 casos en nueve meses, siendo los distritos más afectados San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Ate y Cercado de Lima, y los objetivos predilectos las camionetas de alta gama y los vehículos estacionados.