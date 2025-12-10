Interviene a más de 200 personas en club donde se ejercía la prostitución en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo en simultáneo en varios clubes nocturnos e intervinieron un local donde se ejercía la prostitución clandestina.

Al interior del club nocturno conocido como "la Clínica del Corazón" los agentes del orden encontraron más de 200 personas estaban, de las cuales 50 eran mujeres.

Como parte del operativo, La policía realizó el control de identidad con extranjería.

Prostitución y extranjeros en situación irregular

Este lugar tiene una temática de hospital, con camillas en lugar de camas y el personal vestido como enfermeras y se describe como un lugar exclusivo y reservado, que ofrece servicios para adultos donde trabajan "trabajadoras sexuales" de manera irregular.

Cabe señalar que, la región policial de Lima informó que al interior del local nocturno había extranjeros que ingresaron de forma irregular al país, por lo que dependiendo de su situación legal podrían ser expulsados del país.

Como se sabe, a principios de diciembre de 2025, Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en varios distritos fronterizos (Amazonas, Piura, Puno, Cajamarca, Madre de Dios y Ucayali) para intensificar los controles de identidad y operativos contra la migración ilegal.

Ante esta situación, se ha propuesto una nueva legislación que sanciona con penas de prisión de hasta 12 años a quienes promuevan, favorezcan o faciliten el ingreso o tránsito irregular de personas con fines de lucro.