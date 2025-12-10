Capturan a sujetos que usaban canastilla para vender droga en una vivienda de SJL

Tras una paciente labor de inteligencia de efectivos del Escuadrón Verde del Grupo Terna, se logró la captura de dos presuntos traficantes de droga en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a informes policiales, uno de los sujetos tenía una particular forma de comercializar la ilícita mercancía.

Desde el tercer piso de un inmueble lanzaba una canastilla sujeta a una soga donde entregaba la droga, y de la misma manera recibía el dinero del comprador o consumidor del turno.

Fueron capturados con 5 mil “ketes” de droga

Provistos de una escalera, y ante la flagrancia del delito, los agentes del a PNP irrumpieron por la ventana del inmueble, la misma por donde minutos antes había entregado la droga.

Cabe señalar que, que los intervenidos fueron identificados como como José Vega Cano de 39 años, conocido como “gordo Cheto” y Eduardo González Azabache de 27 años, conocido como “Chacal”, ambos tienen antecedentes por tráfico lícito de drogas.

El delito de microcomercialización de drogas en el Perú está tipificado en el Artículo 298 del Código Penal y se castiga con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años, además de días-multa.

Este artículo establece un marco penal atenuado para la comercialización o producción de drogas a pequeña escala, diferenciándolo del tráfico ilícito de drogas a gran escala, que tiene penas mucho mayores.